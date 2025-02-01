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نقابة المهندسين توسع برامج التدريب لرفع كفاءة المهندسين

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نقابة المهندسين توسع برامج التدريب لرفع كفاءة المهندسين

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب لمواجهة ضعف مستوى التعليم الهندسي، مشيرًا إلى تحقيق قفزة هائلة في هذا المجال خلال العامين الماضيين.

وأعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا لتدريب عدد من المهندسين في الصين خلال 2025، وإنشاء مركز تدريب مصري صيني دائم بالنقابة في 2026.

كما أشار إلى استمرار منحة تدريب 10 آلاف مهندس لاجتياز اختبار PMP، وهي مبادرة ضخمة لم تستطع أي وزارة تنفيذها.

وتأتي تلك الخطوة لتعكس الاهتمام بالتدريب وحرص النقابة على تأهيل المهندسين لسوق العمل، وضمان قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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