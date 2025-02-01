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مجلس المهندسين يضع ملفات رئيسية لتطوير المهنة وتحسين الخدمات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس المهندسين يضع ملفات رئيسية لتطوير المهنة وتحسين الخدمات في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الدكتور المهندس معتز طلبة، أمين الصندوق بنقابة المهندسين المصرية، أن النقابة تعمل على عدة ملفات رئيسية، من بينها التدريب، ومزاولة المهنة، والرعاية الصحية، والمعاشات، بهدف الارتقاء بمهنة الهندسة وتحسين أوضاع المهندسين.

فيما أشار الدكتور المهندس سعد مكرم، أمين الصندوق المساعد، إلى أهمية التعاون بين مجالس الشعب الهندسية لتعزيز الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.
وتلتزم النقابة بتحقيق مصالح المهندسين والارتقاء بمستوى المهنة من خلال خطط استراتيجية متكاملة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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