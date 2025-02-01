نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول بتعليم الجيزة إلكترونيا غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية بتعليم الجيزة للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2024/2025 بدء من غدا الأحد الموافق 2 فبراير ولمدة 15 يوما.

وذلك بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محافظ الجيزة، وتعليمات سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأضافت مديرية تعليم الجيزة خلال بيان لها، أنه يجب على ولي الأمر أن يقوم تسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، ويتم سداد الرسوم المقررة وذلك طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، أنه يجب دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة مع استلام الايصال الدال على الدفع.

حيث يتم دفع رسوم من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادى "عشرون "جنيها، بينما الصف الثالث الاعدادي "خمسة وثلاثون "جنيها، والصفين الأول والثانى الثانوى "اربعون" جنيها.

اختتمت مديرية تعليم الجيزة بيانها، أنه في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع ونتيجة التظلم أضغط هنا