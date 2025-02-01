نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق مكافحة المخدرات: إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة وتكريم المتعافين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فعالية خاصة لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، في إطار توجيهات فخامة الرئيس بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة.

وتتضمن الفعالية، المقرر انعقادها يوم الاثنين 3 فبراير 2025 في تمام الساعة 9 صباحًا خلف مستشفى حميات إمبابة، تكريمًا لمجموعة من المتعافين من الإدمان من أبناء هذه المناطق، تقديرًا لجهودهم في تجاوز التعاطي وبداية حياة جديدة.

كما سيشهد الحدث الإعلان عن أهم محاور عمل الصندوق في المناطق المطورة، لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وحماية الشباب من الإدمان. ويحضر الفعالية الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ولفيف من الشخصيات العامة، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.