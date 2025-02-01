نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفي اليوم السبت الأول من فبراير بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والسيد عبد الله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

تناول الوزيران مجمل أوجه العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين، وثمَّن الوزير عبد العاطى تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الدولتين، مشيدًا بالروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت. كما أشار إلى أهمية متابعة النتائج التي تمخضت عن الدورة ١٣ للجنة العليا المشتركة التي انعقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كافة المستويات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وسمو أمير الكويت بتعميق العلاقات بين البلدين.

وقد تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية، وعلى رأسها آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وعملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.