نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ورشة عمل لتعزيز السلامة النفسية للصحفيات وكيفية التغلب على تحديات وضغوط العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنة المرأة ورشة عمل لتعزيز السلامة النفسية للصحفيات، وكيفية التغلب على تحديات وضغوط العمل، والتعامل مع الصدمات النفسية، وتأثير الضغوط الناتجة عن التغطية المستمرة للأحداث العاجلة، وأخبار مناطق الصراعات المسلحة على الصحة النفسية، وذلك بعد غدٍ الإثنين الموافق 3 فبراير في تمام 12 ظهرًا بالمائدة المستديرة في الدور الثالث بمقر النقابة.

الورشة مخصصة للصحفيات الميدانيات، وصحفيات الحوادث والقضايا والأخبار، والملف الخارجي، حيث ستوفر مساحة آمنة للنقاش وتقديم إستراتيجيات فعالة للتعامل مع الضغوط النفسية والصدمات الناجمة عن طبيعة العمل الصحفي.

ستتضمن الورشة أنشطة تفاعلية، تمارين عملية، وإستراتيجيات علمية لمساعدة الصحفيات على التفريغ النفسي، تعزيز التوازن الداخلي، والتكيف مع تحديات العمل الميداني، والتعامل مع الصدمات النفسية الناتجة عن التغطية الصحفية للملف الخارجي، وكثرة التعرض للأخبار المرتبطة بالحروب، النزاعات، الحوادث، والجرائم.

يقدم التدريب الزميلة شيرين عبد العظيم نائب رئيس تحرير "الأهرام أبدو"، ومدربة السلامة المهنية للصحفيين بالاتحاد الدولي للصحفيين (Ifj)، والزميلة نهى لملوم مدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين (ifj)، والمحاضرة بماجستير الإعلام الرقمي وأمن المعلومات بكلية الإعلام جامعة القاهرة.