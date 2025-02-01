أخبار مصرية

“الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية حول إدارة الضغوط النفسية في العمل

0 نشر
0 تبليغ

“الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية حول إدارة الضغوط النفسية في العمل

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية حول إدارة الضغوط النفسية في العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب بنقابة الصحفيين عن دورة تدريبية حول  "إدارة الضغوط النفسية في العمل الصحفي: التحديات، والتأثير على الحياة المهنية والشخصية وكيفية المواجهة " مدة الدورة التدريبية 3 أيام تتضمن 7 جلسات، بواقع (جلستين) بالإضافة إلى جلسة التقييم
وذلك أيام الاحد 9 فبراير والثلاثاء 11 فبراير والاربعاء 12 فبراير.

عدد الحضور محدود بحد أقصى 25 صحفيًا، وتقوم بالتدريب الأستاذة: حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، حاصلة على بكالوريوس العلاج النفسي والمشورة.

للتسجيل عن طريق الرابط التالي: https://forms.gle/a5fFun3YAiyjfLac6 وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا