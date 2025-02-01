نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية حول إدارة الضغوط النفسية في العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب بنقابة الصحفيين عن دورة تدريبية حول "إدارة الضغوط النفسية في العمل الصحفي: التحديات، والتأثير على الحياة المهنية والشخصية وكيفية المواجهة " مدة الدورة التدريبية 3 أيام تتضمن 7 جلسات، بواقع (جلستين) بالإضافة إلى جلسة التقييم

وذلك أيام الاحد 9 فبراير والثلاثاء 11 فبراير والاربعاء 12 فبراير.

عدد الحضور محدود بحد أقصى 25 صحفيًا، وتقوم بالتدريب الأستاذة: حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، حاصلة على بكالوريوس العلاج النفسي والمشورة.

للتسجيل عن طريق الرابط التالي: https://forms.gle/a5fFun3YAiyjfLac6 وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510.