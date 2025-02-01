محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة بورنموث ضد ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 07:33 مساءً - توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مباراة بورنموث التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-0 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب «فيتاليتي»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الحالي 2024-25.

بورنموث ضد ليفربول

وحصد محمد صلاح مجمل الأصوات التي شاركت في الاستفتاء الجماهيري من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

جاء هدفا المباراة عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقتين 30 و75 على التوالي لصالح الريدز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» برصيد 56 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 والخسارة في لقاء وحيد، وتسجيل 56 هدفًا وتلقي 21.

في المقابل يتواجد بورنموث في المركز السابع برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 والخسارة في 6 مواجهات وتسجيل 41 وتلقي 28.

وتجاوز الدولي المصري محمد صلاح رقم فرانك لامبارد نجم تشيلسي الأسبق واحتل المركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي برصيد 178 هدفًا.

وأصبح محمد صلاح سادس هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بعدما وصل إلى هدفه رقم 178 في «البريميرليج» بعدما سجل هدفين اليوم.

وجاء تشكيل ليفربول ضد بورنموث كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: آندي روبرتسون، فان دايك، إبراهيما كوناتي، ألكسندر أرنولد

الوسط جرافينبرج، أليكسيس ماك أليستر ، سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح، كودي جاكبو.