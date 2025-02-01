الرعاية الصحية تواصل تقديم فيديو ”الرعاية الصحية في أسبوع” لاستعراض إنجازاتها وأنشطتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 07:32 مساءً - واصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقديم سلسلة الفيديوهات الدورية تحت عنوان "الرعاية الصحية في أسبوع".

يستعرض الفيديو أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، خلال الأسبوع الماضي من السبت 23 يناير إلى الجمعة 31 يناير 2025، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق الجودة العالمية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.