أسوشيتيد برس تبرز رفض مصر والدول العربية اقتراح ترامب تهجير سكان غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 05:26 مساءً - قالت وكالة "اسوشيتيد برس" الأمريكية إن الدول العربية القوية رفضت السبت اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن المجاورتين.

وأصدرت مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بيانا مشتركا يرفض أي خطط لنقل الفلسطينيين من أراضيهم في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وحذر البيان من أن مثل هذه الخطط "تهدد استقرار المنطقة، وتخاطر بتوسيع الصراع، وتقوض آفاق السلام والتعايش بين شعوبها".

وجاء البيان في أعقاب اجتماع في القاهرة لكبار الدبلوماسيين من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، فضلا عن حسين الشيخ - وهو مسئول فلسطيني كبير يعمل كضابط اتصال رئيسي مع إسرائيل - ورئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي إن نقل الفلسطينيين "لا يمكن التسامح معه أو السماح به على الإطلاق".

وأضاف أن "الحل لهذه القضية هو حل الدولتين، أي إقامة الدولة الفلسطينية، والحل ليس في إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه".