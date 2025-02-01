وصول 8 فلسطينيين من المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية لمعبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 04:29 مساءً - وصل إلى معبر رفح من الجانب المصري نحو 8 فلسطينيين من المفرج عنهم من السجون المصرية بموجب صفقة التبادل التي كان لمصر دورا كبيرا في تنفيذها، بجانب قرار وقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة في التاسع عشر من يناير الماضي.

وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح إنه وصل بالفعل عدد 8 من الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية المبعدين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى معبر رفح تمهيدا لنقلهم إلى القاهرة.

ويشهد معبر رفح البري من الجانب المصري حالة استنفار قصوى لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج بمستشفيات شمال سيناء والمستشفيات المصرية الكبرى داخل عدد من المحافظات .

وانتشرت فرق طبية داخل معبر رفح البري تمهيدا لسرعة نقل المرضى والمصابين عبر عدد كبير من سيارات الإسعاف المجهزة على احدث مستوى طلبا ، و المتوقفة تمام معبر رفح البري على أهبة الاستعداد لنقل المصابين والمرضى.

وداخل المعبر استعدت فرق من الأطباء لتوقيع الكشف الطبي على المرضى والجرحى داخل منطقة الحجر الصحي ، تمهيدا لتحويلهم حسب دواعي حالتهم إلى المستشفيات المختصة داخل وخارج شمال سيناء.