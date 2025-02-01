مطار العريش يستقبل طائرة سعودية تقل مساعدات متنوعة موجهة للشعب الفلسطيني بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 فبراير 2025 02:26 مساءً - استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرة من المملكة العربية السعودية تقل كمية كبيرة من المساعدات، الإغاثية والغذائية المتنوعة الموجهة إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وحسب مصادر بالهلال الأحمر المصري بشمال سيناء فإن الطائرة السعودية محملة بالمساعدات الإيوائية والغذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية لصالح الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

حسب المصادر جرى تفريغ شحنة الطائرة السعودية وتم ونقلها على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدًا لنقاها وإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

وتعد طائرة المساعدات السعودية الأولى التي تصل إلى مطار العريش بعد استئناف العمل بمعبر رفح البري في إدخال المساعدات إلى غزة ، حيث كان العمل في إدخال المساعدات منذ شهر مايو من العام الماضي.