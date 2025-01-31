عاجل ـ السيسي يهنئ أحمد الشرع: مصر تقف مع سوريا في مسارها نحو الاستقرار والتنمية

أحمد جودة - القاهرة - عاجل ـ السيسي يهنئ أحمد الشرع

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للسيد أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.

وعبر الرئيس السيسي عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو التقدم والازدهار.

أحمد الشرع رئيسًا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، قد أعلنت عن تولي أحمد الشرع (المعروف بـ أبو محمد الجولاني) منصب رئيس الجمهورية وتمثيل البلاد رسميًا خلال المرحلة الانتقالية، وذلك يوم الأربعاء.

جاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي كشف عنها العقيد حسن عبدالغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، خلال "مؤتمر النصر" الذي عُقد مساء الأربعاء، وأُعلن فيه "انتصار الثورة السورية". وشهد المؤتمر حضور أحمد الشرع، الذي قاد فصائل المعارضة إلى السيطرة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.