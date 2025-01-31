حقيقة تخفيض رسوم الإقامة الدائمة في المملكة إلى 4000 ريال

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أحمد جودة - القاهرة - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية أنباء تفيد تخفيض رسوم الإقامة الدائمة في السعودية إلى 4000 ريال بأمر ملكي، حيث تحرص المملكة العربية السعودية فرصة الإقامة الدائمة للراغبين في الاستقرار داخل البلاد، وذلك عبر برنامج الإقامة المميزة الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد واستقطاب الكفاءات، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة هذا الأمر، وشروط الحصول على الإقامة الدائمة، وخطوات التقديم على الإقامة الدائمة، بإلاضافة إلى رسوم الإقامة.

تخفيض رسوم الإقامة الدائمة في المملكة إلى 4000 ريال

ترددت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيض الرسوم في المملكة إلى 4000 ريال، وقد كشفت الحكومة السعودية أنه لا صحة لما يتم تداوله وأنها مجرد شائعات، حيث لم تُصدر الجهات الرسمية أي قرارات بهذا الخصوص، مؤكدا أنه مازالت الرسوم المعلنة كما هي، حيث تبلغ 800،000 ريال للإقامة الدائمة تدفع مرة واحدة، و100،000 ريال للإقامة السنوية قابلة للتجديد.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة

وحددت الحكومة السعودية، عدد من الشروط والضوابط المطلوبة للتقديم من أجل الحصول على الإقامة، والتي تتمثل في

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

إحضار إثبات قدرة مالية على تحمل تكاليف الإقامة.

يشترط اجتياز فحص طبي يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

يشترط على المتقدم أن يكون سجل جنائي نظيف دون سوابق داخل المملكة أو خارجها.

يحب أن تكون إقامة المتقدم سارية المفعول إذا كان مقيمًا داخل السعودية.

خطوات التقديم على الإقامة

أوضحت الحكومة السعودية، أنه يمكن للمواطن تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالذهاب إلى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج الإقامة المميزة. ثم اختيار نوع الإقامة (دائمة أو سنوية). يتعين على كتابة نموذج الطلب بالبيانات الشخصية بدقة. وبعد ذلك رفع المستندات المطلوبة، مثل جواز السفر، الفحص الطبي، وإثبات الملاءة المالية. يليها دفع الرسوم المحددة عبر الوسائل المتاحة. وفي الختام، يجب الانتظار إشعار رسمي بقبول الطلب أو رفضه.

رسوم الإقامة

وأعلنت الحكومة السعودية، عن الرسوم في المملكة، فتكون كما يلي: