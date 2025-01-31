أحمد عبد العزيز من أمام معبر رفح: موقف مصر الداعم لفلسطين تاريخى وثابت

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 08:35 مساءً - قال الفنان أحمد عبد العزيز، أن الموقف المصري بدعم القضية الفلسطينية وهو موقف تاريخي وثابت، بداية من الأزمة فى الخمسينيات من القرن الماضي وحتى الآن، متابعا: "هذا الموقف يؤيد الشعب الفلسطيني تأييدا تاما حتي يحصل على كامل حقوقه".

وأضاف عبد العزيز، خلال تصريحات لقناة "اكسترا نيوز" من أمام معبر رفح: "الشعب الفلسطيني له حقوق مشروعة ومن حقه أن يحصل على أرضه ويحصل على حق تقرير المصير".

وشهد معبر رفح اليوم الجمعة، وقفة شعبية حاشدة، حيث تجمع مواطنون من مختلف الفئات، ومن مختلف محافظات الجمهورية، معبرين عن الموقف الشعبي الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.

ورفع المصريون المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، كما رفعت الوفود الشعبية أعلام مصر وأعلام فلسطين، كما ضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى ، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.