انت الأن تتابع خبر حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها اليوم الجمعة، أنه يكون هناك نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب البلاد، شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11