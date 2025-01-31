اتحاد القبائل والعائلات المصرية يشيد بتلاحم المصريين أمام معبر رفح لدعم القيادة السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 06:37 مساءً - أعرب اتحاد القبائل والعائلات المصرية، عن تقديره العميق لحالة التوافد الشعبي من المصريين على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، لتأييد موقف القيادة المصرية الرافض لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية، على أن التوافد الشعبي على معبر رفح، يأتي ليجسد حالة الاصطفاف خلف القيادة السياسية لحماية مقدرات الأمن القومي المصري، ويعد رسالة دعم للشعب الفلسطيني الشقيق الذي صمد على أرضه لعقود طويلة في وجه الاحتلال.

وأضاف بيان اتحاد القبائل، إن الشعب الفلسطيني من حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه التاريخية، واستعادة كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد اتحاد القبائل والعائلات المصرية على أن مصر -قيادة وشعبا- كانت وستظل عونا للأشقاء الفلسطينيين تقف إلى جانبهم في مواجهة كل التحديات لتؤكد للعالم أجمع أن فلسطين ليست قضية يساوم عليها، بل هي حق مقدس لن يسقط بالتقادم أو بالمساومات.