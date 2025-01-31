حزب الجبهة الوطنية: التوافد الشعبي على معبر رفح تأكيد وقوف المصريين صفا واحدا خلف القيادة السياسية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 06:37 مساءً - أشاد حزب الجبهة الوطنية - تحت التأسيس - بالتوافد الشعبي من مختلف أطياف الشعب المصري على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة منذ صباح اليوم؛ لتأييد موقف القيادة السياسية المصرية في موقفها الثابت والحازم إزاء القضية الفلسطينية، والرفض القاطع لأي مخططات أو محاولات غير مقبولة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من جذورها.

وأكد حزب الجبهة الوطنية - تحت التأسيس -، فى بيان، أن مصر صاحبة التاريخ والمواقف الثابتة، لن تسمح بأن تنتزع حقوق الشعب الفلسطيني، كما لن تقبل بأن تكون شاهدا على أي مخطط يستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها، باعتباره ظلما لا يمكن لمصر أن تشارك فيه.

كما أكد حزب الجبهة الوطنية - تحت التأسيس - أن القيادة المصرية لطالما أكدت على حق الشعب الفلسطيني الكامل وغير القابل للتصرف في العيش بحرية وكرامة على أرضه التاريخية، واستعادة كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 7691 وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد حزب الجبهة الوطنية - تحت التأسيس - أن التوافد الشعبي على معبر رفح اليوم، إنما يؤكد أن الشعب المصري بكل طوائفه وكياناته، يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية المصرية في موقفها إزاء القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية عربية محورية، وكذلك رفض مخططات تهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا، تحت أي ظروف أو ذرائع لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية بل وتعديا مباشرا على الثوابت والحقوق العربية وتهديدا خطيرا للأمن والاستقرار العربي والإقليمي.



