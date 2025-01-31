محمد مختار جمعة: نرفض بكل حسم أي تهديد للرئيس السيسي صاحب المواقف الوطنية الشجاعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 06:37 مساءً - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، رفضه لأى تهديد سواء كان مقصود أو غير مقصود للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشدداً على وقوف المصريين صفاً واحداً خلف الرئيس السيسى.

وكتب جمعه عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعى: نرفض بكل حسم أي تهديد كان مقصودا أو غير مقصود لرئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب المواقف الوطنية الشجاعة التي أزعجت العدو الصهيوني، ونعلن بقوة وقوفنا صفا واحدا خلف سيادته باعتبار أن مواقفه الوطنية الشجاعة تعبر عن المصريين جميعا بل نعتز ونفخر بها ومستعدون للتضحية في سبيلها.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعه، لما قاله الرئيس السيسى الأربعاء الماضى، خلال مؤتمره الصحفى مع نظيره الكينى: "هنا أمة لها موقف"، وقال جمعه: جملة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رافضا رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين، والرجال مواقف والكلام يوزن بماء الذهب، وهو معادن مثل الرجال، فتحية لسيادته ولموقف كل المصريين الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال جمعه: يجب أن يكون مستوى حركتنا في بناء الوعي لمواجهة المخاطر والتحديات المحيطة بنا على قدر خطورة هذه التحديات وسرعتها، وهو أمر منوط بالعلماء والخطباء والمفكرين والمثقفين ووسائل الإعلام وكل وطني غيور على وطنه، كما يجب ألا يكون دفاعنا عن وطننا بكل السبل أقل سرعة أو حماسًا من المتربصين به.