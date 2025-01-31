النائب السيناوي رحمي بكير .. نقف خلف القيادة السياسية لاتخاذ القرار في حفظ أمن مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 06:37 مساءً - قال النائب السيناوي رحمي بكير عضو مجلس النواب عن مدينة العريش بشمال سيناء في تصريح ل "صوت الأمة " ، من امام معبر رفح الشعب المصرى ، أن هذا اليوم بعد يوم مشهود في تاريخ مصر حيث خرجت جموع المصريين لتفويض القيادة المصرية الحكيمة في اتخاذ القرار الذي يحمي أمن مصر القومي في سيناء

وأشار النائب رحمي بكير إلى أن اجمل المشاهد التي رأيتها بعيني اليوم هو مشهد اتحاد الشعب المصري مع الجيش والشرطة بصورة اسطورية ، لذا اليوم هو اتحاد للجيش والشرطة والوقوف معا خلف القيادة السياسيه لاتخاد القرار فى الحفاظ على الامن القومى المصرى.

وأكد النائب بكير على رفضه كما كافة أبناء سيناء وجموع الشعب المصري نقول بأعلى صوت لا للتهجير .. لأننا موقفنا واحد في أن سيناء ليست ارض بديل ، ونعم لدوله فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.







وأكد المشاركون رفضهم القاطع للتهجير، بوصفه تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكا لحق تقرير المصير الفلسطيني، كما أكدوا أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأشاروا إلى أن التهجير ليس حلا للقضية الفلسطينية، وأنه لا حلول سوى حل الدولتين والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأيد المشاركون قرارات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة برفض التهجير للشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأى شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا.

وفيما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينين، قال الرئيس السيسى: "لا يمكن أبداً التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري"، مضيفًا: "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي ترامب للتواصل لسلام منشود قائم علي حل الدولتين".

وشدد الرئيس السيسى، على أن هناك حقوقا تاريخيّة لا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا.

وقال الرئيس السيسى إن الجميع رأى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عقب عودتهم بعد التدمير الذي استمر علي مدار أكثر من 14 شهرًا؛ مؤكدًا أن مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك ومصر أعلنت موقفها من البداية برفض ذلك.