نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفاء بذوي الهمم "تحت شعار أنت مميز"..انطلاق فعاليات اليوم الثامن بجناح الأزهر بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثامن، الذي شهد الاحتفاء بذوي الهمم تحت شعار "أنت مميز"، وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات، كما تم تنظيم ورش عمل متخصصة تهدف إلى تنمية قدرات ذوي الهمم، بما يعزز فرصهم في المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وتستمر فعاليات جناح الأزهر المتنوعة في جميع أركان الجناح، حيث يواصل طلاب الأزهر تقديم مواهبهم في مختلف العلوم، ويواصل ركن الفتوى تقديم الفتاوى والاستشارات، بالإضافة إلى ركن المخطوطات الذي يعرض أندرالمخطوطات الإسلامية التي تبرز التراث العلمي والثقافي للأزهر الشريف، كما يقدم ركن البانوراما لمحات تاريخية حول تطور الأزهر الشريف ورسالته العلمية والعالمية في نشر العلم والفكر الوسطي، وتشهد الندوات العلمية في جناح الأزهر إقبالًا كبيرًا حيث تناقش قضايا معاصرة وعلمية تهم المجتمع، ويدعم جناح الأزهر في ركن الطفل والوافدين ودعم الابتكار وقطاع المعاهد الأزهريّة، الابتكار والإبداع عبر تنظيم ورش عمل تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز القدرات لدى الشباب والأطفال والطلاب من زوار الجناح.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.