نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد رفيع من "جامعة الدول" يزور العراق ويلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترأس السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة في زيارة إلى بغداد بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية بهدف التواصل مع الجانب العراقي والوقوف على التحضيرات الجارية لاحتضان القمة العربية المقبلة في العراق وذلك خلال يومي ٢٩-٣٠ يناير ٢٠٢٥.

وأوضح السفير حسام زكي، في تصريحات صحفية له في ختام الزيارة وعقب استقبال الوفد من جانب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، أن الوفد وجه الشكر له على الاهتمام الرفيع وعال المستوى من جانب الحكومة العراقية لاستضافة قمة عربية ناجحة وتسخير كافة الامكانات التي تحتاجها لكي تكون على مستوى توقعات الدول الأعضاء.

كما أكد السفير حسام زكي، عقب لقاء الوفد مع فؤاد حسين وزير خارجية العراق، حرص الجامعة على تسخير جميع الجهود والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من القمة.

وأضاف زكي، في تصريحاته، أن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر بشأن مجمل الأوضاع، وعرض الوفد تجاربه وخبراته السابقة ومرئياته بغية تسهيل مهام اللجان الفنية المتخصصة المشكلة من قبل الحكومة للإشراف على الجوانب التنظيمية.

وأشار زكي، إلى أن الوفد قام بزيارة بعض الفنادق المقترحة لاستضافة وفود الدول، كما زار الوفد القاعات المزمع عقد الاجتماعات بها واطلع على مجمل التفاصيل الجاري تنفيذها بغية تهيئتها بالشكل الملائم.

وأعرب الأمين المساعد، عن ارتياح الوفد للتسهيلات التي اطلع عليها ويجرى إعدادها من جانب العراق لاستقبال القادة العرب ووفود الدول الأعضاء وتوفير أجواء ملائمة لنجاح القمة العربية

