تشييع جثمان شقيق الفنان مصطفى شعبان وسط حزن كبير بالمنوفية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 03:32 مساءً - شيع أهالي قرية البتانون في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جثمان شقيق الفنان مصطفى شعبان، بحضور أفراد أسرته، ووسط حزن كبير.

وكان النجم مصطفى شعبان أعلن وفاة شقيقه، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الجنازة

جانب من الجنازة جانب من الجنازة

جنازة الشقيق الأصغر للفنان مصطفى شعبان جنازة الشقيق الأصغر للفنان مصطفى شعبان