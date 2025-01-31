محافظ الجيزة: تطوير ورصف 8 طرق رابطة بين المراكز لتسهيل حركة تنقل المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 03:32 مساءً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بالجيزة بتكثيف الجهود وإستمرار المتابعة للانتهاء من مشروعات الخطة الإستثمارية الخاصة بالعام المالى ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وتابع المحافظ مجهودات المديرية بشأن أعمال الرصف والصيانة التى تم الإنتهاء منها مؤخرا والمشروعات الجارية تنفيذها والتي تأتي بإجمالي أطوال ٣٣.٢ كم و بتكلفة ٤٧٥.٣ مليون جنيه وذلك في اطار خطة المحافظة لتسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الأعمال حيث تم الإنتهاء من عدداً من المشروعات شملت إستكمال أعمال رصف طريق جسر ترعة الزمر بدءا من نهاية الرصف الحالى بإتجاه الرياح الناصرى بنطاق أوسيم ومنشأة القناطر وبطول ٣ كم ومتوسط عرض ١١م.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروعات تضم ٨ طرق رئيسية تربط بين القري والمراكز لتسهيل حركة تنقل المواطنين تضاف الي شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة، مشيراً الي انه تم تنفيذ أعمال توسعة و رصف لطريق ترعة الشبرامنتية بدءا من طريق المريوطية وحتى طريق الشبرامنتية بأبو النمرس بطول ٣ كم وعرض ٢٢م .

كما شملت المشروعات توسعة ورصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من نهاية الرصف الحالى حتى الصليبة بنطاق مراكز كرداسة ومنشأة القناطر بطول ٢.٧ كم وعرض ٢٨ م وكذا توسعة وتطوير و رصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من الدائرى الجنوبى وحتى طريق المريوطية بأبو النمرس بطول ٢كم وعرض ٣٣م .

هذا إلى جانب إستكمال وتوسعة ورصف طريق المريوطية الغربى بدءا من محور المهندس شريف إسماعيل بإتجاه المنصورية بكرداسة بطول ٥ كم و عرض ١٥م و توسعه و رصف طريق الأوتوستراد بدءا من طريق ٢١ وحتى حدود محافظة القاهرة بالصف بطول ٣ كم وعرض ٣٠ م.

بالإضافة إلى رصف طريق بهرمس بدءا من طريق ترعة الزمر بمنشأة القناطر بطول ٢.٥ كم وعرض ١٠ م و رصف وتبليط بعض الطرق بحى الدقى بإجمالى أطوال ٢.٥ كم و عرض ١٢م و رصف طريق كفر الجبل بدءا من طريق المنصورية حتى منطقة التريض بحى الهرم بطول كم و عرض ١٥ م .

وتضمنت المشروعات تنفيذ أعمال تطوير ورصف طريق كفر طهرمس وشارع العمدة بدءا من شارع فيصل حتى شارع الملكة بالهرم وبولاق الدكرور بطول ١.٥كم وعرض ١٢ م وتطوير منطقة روضة السودان ودعم الطرق بالانترلوك بطول ١كم و عرض ١٢ م كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق بطول ٣ كم وعرض ١٠ م وتكلفة ١٠ مليون جنيه.

ووجه محافظ الجيزة مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط الرصف والتطوير والتأكد من إلتزام الشركات بالمواصفات الفنية للأعمال وتلاشي اي ملاحظات قبل الاستلام للمشروع وذلك لتحقيق الاستفادة من المشروعات .