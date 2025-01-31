تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا فى الدور الـ16.. مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي هى الأبرز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 02:28 مساءً - أسفرت قرعة ملحق دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا والمقامة في الوقت الحالي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة "نيون" السويسرية، عن عدة مباريات نارية أبرزها مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بقمة المباريات.

وإليكم جميع مباريات قرعة ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا:

مانشستر سيتي Vs ريال مدريد

سيلتك Vs بايرن ميونخ

يوفنتوس Vs آيندهوفن

فينورد Vs ميلان

ستاد بريست Vs باريس سان جيرمان

موناكو Vs بنفيكا

أتلانتا Vs كلوب بروج

بروسيا دورتموند Vs سبورتينغ لشبونة

قرعة دوري أبطال أوروبا

تقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 يومي 11 و12 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته، بينما تقام مباريات مرحلة الذهاب في دور الـ 16 يومي 4 و5 مارس والإياب 11 و12 من الشهر ذاته.

ووفقًا لنظام دوري أبطال أوروبا الجديد ستلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، حيث سيلتقي صاحب المركز المتقدم مع الفريق الأقل منه في الترتيب، على ملعب الأخير أولا ثم سيكون الإياب على ملعب المتقدم.