ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": استخدام صحيفة إسرائيلية صورة الرئيس السبيسى و"رئيسى" تحمل دلالات بالتهديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 02:28 مساءً - فسر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، دلالة استخدام صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية صورة أرشيفية للرئيس السيسي مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، موضحا: "الخبر نشر في الصحيفة بعد انتهاء لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الكيني بنصف ساعة، ما يعطي إشارة إلى أهمية الخبر على الصحيفة الإسرائيلية".

أضاف رشوان، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز: "الصحيفة ذكرت تعليقا على الصورة بأن السيسي مؤخرا كان قد أكد على أن مصر لن تتعاون مع التحالف الذي تقوده أمريكا ضد إيران بسبب هجماتها على إسرائيل، بالتالي هناك دلالتين، أن سرعة نشر الخبر بهذه الطريقة تؤكد بالقطع على أهميته بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن يترك مجالا ولا ملمتر واحد للمناورة حول حقوق الشعب الفلسطيني والأمن القومي المصري".

وأردف ضياء رشوان: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نفس الوقت، فتح الباب للإدارة الأمريكية وقال إن مصر تستعد للتعاون مع ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية سلميا بحل الدولتين، وهذه التصريحات بالنسبة للاحتلال شديدة الخطورة".

وأشار، إلى أن صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في صحيفة جيروزاليم الإسرائيلية تحمل دلالات بالتهديد، "نشر هذه الصورة والتذكير على أن مصر برفضها للتهجير ورفض الدخول في تحالف ضد إيران، يعني أننا نتوقع تحريضا إسرائيليا سيكون شديد الوقع على الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير على صانع القرار الأمريكي للإشارة إلى أن مصر باتت في محور إيران، وهذا الأمر يناسب العقلية اليمينية الإسرائيلية لمخاطبة ترامب".

ويرى ضياء رشوان، أن الحشود العظيمة أمام معبر رفح تؤكد الرفض الشعبي لمشروع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وقال: "المعركة لم تنتهي بعد وهي بدأت لتوها، فتصريحات ترامب تؤكد إصراره على ما يريده، كما أن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء سيستخدم كل الفرص إلى أقصى مدى، إلى جانب تصريحات سموتريتش وانعقاد المجلس الإسرائيلي المصغر اليوم لإسقاط اتفاق غزة، كلها ضغوطات وعلينا أن ننتبه وعلى مصر أن تتماسك تماسكا لم يحدث من قبل".