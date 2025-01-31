نائب: حشود المصريين أمام معبر رفح رسالة تحدي وسلام وانتصار للسيادة والعزيمة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 02:28 مساءً - أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ، أن الحشود والوفود الشعبية أمام معبر رفح هي رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بحقوقه التاريخية.

وقال زكريا في بيان له، إن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصريحاته معبرة عن موقف مصر التاريخي والأخلاقي والإنساني، وهذه الحشود الكبيرة امام معبر رفح تعكس وحدة المصريين خلف قيادتهم وانتصارهم لسيادتهم في وجه الأشرار.

وتابع :"مصر كانت ولن تزال قلعة العرب وحامية القضية الفلسطينية. الشعب المصري يعي جيدًا أن ما يحدث اليوم هو جزء من مخططات خبيثة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولكننا نقف كجدار صلب في وجه هذه المخططات."

وأضاف أحمد سمير زكريا أن الموقف المصري ليس مجرد موقف سياسي، بل هو موقف إنساني وأخلاقي يعبر عن تمسك الشعب المصري بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذه الحشود تقدم موقف تاريخي ورسالة تحدي وسلام في نفس الوقت.

وأشار إلى أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني.