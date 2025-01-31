«جيروزاليم بوست» الإسرئيلية تستخدم صور أرشيفية كتهديد صريح للرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 02:28 مساءً - أكدت قناة اكسترا نيوز أن موقف مصر تجاه تهجير أهالى غزة أثار وما زال يثير الغضب الاسرائيلى وهذا ما بدا بوضوح من خلال وسائل الإعلام الاسرائيلى من خلال سقطة إعلامية وصحفية ومهنية لدرجة أن جيرازليم بوست الإسرائيلية نشرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الرافضة للتهجير والتى صرح بها مع نظيره الكينى صورة أرشيفية للقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الإيرانى السابق إبراهيم رئيسى فى مخالفة واضحة للمعايير الصحفية والإعلامية.

وكانت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر صحفى التقى خلاله بنظيره الكينى وهناك صور في المؤتمر الصحفى يمكن للصحيفة استخدامها وهو ما يؤكد أن الصحيفة كانت تقصد تلك المخالفة أو السقطة المهنية ولم تلتزم بالمعايير الصحفية.

وضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.

وأعلنت الدولة المصرية مرارا وتكرارا أن حل القضية الفلسطينية يتمثل فى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك عبر حدود يونيو 1967.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعت كافة القوى السياسية المصرية، للانطلاق بوفود سياسية وشعبية، للتعبير عن تضامن الشعب المصرى مع الشعب الفلسطيني.

وأعلنت التنسيقية عن إطلاق أكثر من وفد سياسي، وشعبى لدعم الأشقاء فى الأراضى المحتلة، ورفض محاولات التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية.

كما دعت التنسيقية المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف سياساته القمعية وإجراءاته غير القانونية التى تهدد الاستقرار فى المنطقة.