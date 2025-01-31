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وزير الخارجية والهجرة يؤكد دعم مصر للبنان خلال لقاءه رئيس حكومة تسيير الأعمال

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وزير الخارجية والهجرة يؤكد دعم مصر للبنان خلال لقاءه رئيس حكومة تسيير الأعمال

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، وذلك اليوم الجمعة ٣١ يناير خلال الزيارة التي يجريها لبيروت.

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن تقدير مصر الكبير للجهود التي بذلها دولة الرئيس ميقاتي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة اللبنانية منذ سبتمبر ٢٠٢١، ونجاحه في تسيير الأمور بحكمة عاليه في ظل تحديات جسيمة تواجه لبنان الشقيق، وكذلك تسيير شئون الدولة خلال فترة الفراغ الرئاسي لأكثر من عامين.

وأكد وزير الخارجية، أن زيارته لبيروت تأتي في إطار التعبير عن تضامن مصر الكامل مع لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة، والرغبة الصادقة في تقديم كافة أشكال الدعم بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار والهدوء للبنان، وتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بدورها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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