وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية

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أحمد جودة - القاهرة - استهل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، زيارته لبيروت اليوم الجمعة ٣١ يناير، بلقاء جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، نقل لرئيس الجمهورية اللبنانية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وخالص تهنئته على توليه منصب رئيس البلاد، وقام الوزير عبد العاطي، بتسليم رسالة من رئيس الجمهورية، إلى الرئيس عون، تؤكد على دعم مصر الكامل له، والتضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية، وتوجيه الدعوة للرئيس عون لزيارة مصر في أقرب فرصة.

وزير الخارجية مع رئيس لبنان

وأشار الوزير عبد العاطي، إلى أن مصر تُثمن عاليًا خطوة انتخاب رئيس الجمهورية، وما تشكله من مرحلة جديدة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق، مؤكدًا على الموقف المصري الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية.

وزير الخارجية خلال زيارته بيروت

لقاء وزير الخارجية مع رئيس لبنان

وأكد وزير الخارجية، على دعم مصر الكامل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والمطالبة بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لتمكين الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية من تطبيق القرار ١٧٠١، مؤكدًا أن مصر تدعم التطبيق الكامل والمتزامن لهذا القرار من الجانبين دون انتقائية، وتطالب بتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية.

وأضاف الوزير عبد العاطي، أن مصر ستستمر في تقديم الدعم الكامل للبنان، موضحًا حرص مصر على تكثيف التعاون الاقتصادي مع لبنان في كافة القطاعات، مشيرًا إلى استعداد مصر والشركات المصرية للانخراط والمساهمة بفاعلية وكفاءة في عملية التنمية وإعادة الإعمار.

من جانبه، طلب رئيس الجمهورية اللبنانية، نقل خالص تحياته لرئيس الجمهورية، مثمنًا دعم مصر المتواصل للبنان خلال الفترة الأخيرة على المستويين السياسي والإنساني، معربًا عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.