برلمانية: وقفتنا أمام رفح مليونية مصرية لرفض التهجير ودعم القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 12:32 مساءً - قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نحن في الطريق إلى رفح المصرية للمشاركة في مليونية جديدة لرفض التهجير.

وأضافت في تصريحات خاصة: "قولناها كنواب داخل البرلمان لا للتهجير والأمن القومي المصري خط أحمر، وهنقولها في مليونية الجمعة من معبر رفح يمكن يسمعوها لايف ونشوف لو قلوبهم هتستحمل زئير الأسود".

وتابعت :" نعلن اصطفافنا اليوم بقوة وأمام رفح المصرية وراء الرئيس ، وكما قال رئيسنا لن نشارك في ظلم يمارس على أشقائنا الفلسطنيين وكلنا داعمين لأخواتنا في ظل ظروف إقليمية نعلم تشابكها وصعوبتها إلا أن مصر تقف دائماً داعمة للقضية الفلسطينية ، تقف ضد الظلم واللانسانية التي تمارس في حق الاخوة الفلسطنيين.