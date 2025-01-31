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برلمانية: وقفتنا أمام رفح مليونية مصرية لرفض التهجير ودعم القضية الفلسطينية

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برلمانية: وقفتنا أمام رفح مليونية مصرية لرفض التهجير ودعم القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 12:32 مساءً - قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نحن في الطريق إلى رفح المصرية للمشاركة في مليونية جديدة لرفض التهجير.

 

وأضافت في تصريحات خاصة: "قولناها  كنواب داخل البرلمان لا للتهجير والأمن القومي المصري خط أحمر، وهنقولها في مليونية الجمعة من معبر رفح يمكن يسمعوها لايف ونشوف لو قلوبهم هتستحمل زئير الأسود".

 

وتابعت :" نعلن اصطفافنا اليوم بقوة وأمام رفح المصرية وراء الرئيس ، وكما قال رئيسنا لن نشارك في ظلم يمارس على أشقائنا الفلسطنيين وكلنا داعمين لأخواتنا في ظل ظروف إقليمية نعلم تشابكها وصعوبتها إلا أن مصر تقف دائماً داعمة للقضية الفلسطينية ، تقف ضد الظلم واللانسانية التي تمارس في حق الاخوة الفلسطنيين.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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