نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات في محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل أعمال التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي تم إنشاؤها في إطار استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى تطوير محاور لوجستية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية، بالإضافة إلى المناطق الحدودية ومراكز الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي.

يأتي ذلك من خلال شبكة السكك الحديدية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ويدعم النقل متعدد الوسائط بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية، لتحقيق أقصى استفادة من عمليات التداول.

تشغيل تجريبي وربط بالموانئ الجافة



منذ بدء التشغيل التجريبي في يناير 2025، تم تسيير رحلات ذهاب وعودة لقطارات البضائع بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام شركة المجموعة المصرية بتطوير البنية الفوقية للمحطة، والتي تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، وتضم 4 خطوط سكك حديدية بإجمالي أطوال 1،310 متر، ما يتيح شحن قطارات بطول 600 متر، بمتوسط 50 حاوية مكافئة لكل رحلة.

أهمية المشروع وتأثيره

يهدف المشروع إلى ربط محطة تحيا مصر بالموانئ الجافة والبحرية والمناطق اللوجستية، مما يجعلها البوابة الشمالية للمحور اللوجيستي الإسكندرية – العين السخنة، مرورًا بميناء 6 أكتوبر الجاف، ويسهم ذلك في:

زيادة حجم البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية من ميناء الإسكندرية.

تقليل الضغط على شبكة الطرق والحد من الازدحام المروري.

تعزيز منظومة النقل الأخضر وفق رؤية القيادة السياسية.

وفق رؤية القيادة السياسية. تسهيل حركة الدخول والخروج من الميناء ومنع تكدس الشاحنات على البوابات.

خطة التوسع في التشغيل

من المخطط في المرحلة الأولى تشغيل 1 إلى 3 قطارات أسبوعيًا، على أن يرتفع العدد تدريجيًا إلى 3 إلى 5 قطارات يوميًا، بسعة إجمالية تصل إلى 250 حاوية مكافئة يوميًا، لخدمة جميع الموانئ، بما في ذلك ميناء دمياط، ميناء 6 أكتوبر الجاف، العاشر من رمضان، ميناء بورسعيد، وميناء السخنة.