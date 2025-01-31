الوفود السياسية والشعبية تصل وسط سيناء رافعين شعارات «لا للتهجير»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 10:29 صباحاً - وصلت منذ قليل الوفود السياسية والشعبية المتجهة إزاء معبر رفح، إلى وسط سيناء، وذلك من أجل المشاركة في أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفض جميع مخططات التهجير .

وأكد المشاركون فى تلك الوفود، أن رسالتهم اليوم تتضمن رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية ودعم القيادية السياسة فى موقفهم بشأن القضية الفلسطينية.

وتضم الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسي النواب والشيوخ، كما تضم أعداد كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.

وأعلنت الدولة المصرية مرارا وتكرارا أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك عبر حدود يونيو 1967.