«المصري الديمقراطي»: سنعلن للعالم من أمام معبر رفح رفض مخطط تهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 10:29 صباحاً - أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران، انطلاق الوفد المتجه لمعبر رفح لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.

كان فريد زهران قد وجه نداءً دعا فيه القوى الشعبية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، وكافة أطياف الشعب المصري للانضمام إلى وفد شعبي اليوم الجمعة، لزيارة معبر رفح للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، أو النيل من حقوقهم المشروعة.

وأوضح زهران، أنه سوف يتم الإعلان من هناك، أمام العالم أجمع، الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن الجميع سيشارك تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل، لكنه يمثل الشعب المصري بكل أطيافه، ولن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.

قيادات الحزب المصري الديمقراطي قيادات الحزب المصري الديمقراطي

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قيادات الحزب المصري الديمقراطي2 قيادات الحزب المصري الديمقراطي2

وفد المصري الديمقراطي