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أحمد جودة - القاهرة - تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أنباء حول تمديد إجازة يوم التأسيس 2025 أسبوع كامل بأمر خادم الحرمين الشريفين بأحر كامل للموظفين بالقطاع المدني والعسكري، حيث تعتبر مناسبة التأسيس من أهم المناسبات الوطنية، التي تعزز الروح الوطنية لدي المواطنين، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، وموعد إجازة يوم التأسيس، بإلاضافة إلى مظاهر يوم التأسيس،

حقيقة تمديد إجازة يوم التأسيس 2025 أسبوع كامل

وخلال الفترة الماضية، انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تمديد إجازة يوم التأسيس 2025 أسبوع كامل تمديد إجازة يوم التأسيس 2025 أسبوع كامل، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية الاجتماعية، أن ما تم تداوله ليس له اي أساس من الصحة وإنه ا مجرد شائعات، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصدر أي أمر ملكي رسمي، والإعلانات الرسمية المتعلقة بالإجازات يتم إصدارها عبر القنوات الرسمية للمملكة

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي

وكشفت وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية، أن موعد إجازة يوم التأسيس لعام 2025 سيكون يوم السبت الموافق 22 فبراير وسيتم تعويض المواطنين عن هذا اليوم لكونه عطلة نهاية الأسبوع لتكون الإجازة يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025 بمشيئة الله ويعود الموظفين للدوام صباح يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025.

مظاهر احتفال المملكة بيوم التأسيس

وتشهد المملكة العربية السعودية العديد من الفعاليات احتفالا بيوم التأسيس التي تعكس تاريخها العريق وتراثها الثقافي، تشمل مظاهر الاحتفال ما يلي: