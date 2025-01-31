رسميا.. كاف يمد فترة القيد الأفريقي حتى 28 فبراير وتعديل جديد فى تسجيل اللاعبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 12:36 صباحاً - أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الخميس عن مد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية حتى 28 نوفمبر 2025.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة القيد غدا الجمعة 31 يناير. كذلك قرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.

وقال بيان الكاف: "اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 فبراير 2025".

وأضاف: "قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اليوم بتغيير قواعد تسجيل اللاعبين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، للسماح لأندية كرة القدم بتسجيل لاعب، لدوري أبطال أفريقيا أو كأس الاتحاد الأفريقي، والذي شارك في أي من مسابقات كاف، لنادٍ آخر، خلال نفس الموسم الكروي.

بيان الكاف بيان الكاف

ومن خلال تغيير قواعد تسجيل اللاعبين، أصبحت قواعد دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي مشابهة لقواعد تسجيل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وستساهم التعديلات على هذه اللائحة في جعل بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكثر جاذبية وإثارة لعشاق كرة القدم ومشاهدي التلفزيون والرعاة والشركاء في أفريقيا والعالم.

ومن الممكن أن تؤدي هذه التغييرات أيضًا إلى تحسين جودة الأندية الأفريقية لكرة القدم المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة في يونيو ويوليو 2025.