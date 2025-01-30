الرئيس السيسى يستعرض ثوابت مصر: ترحيل الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 11:28 مساءً - استعرض فيديو تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، حيث تضمن تأكيداته الأخيرة في المؤتمر الصحفى مع نظيره الكينى بقصر الاتحادية، حيث أشار إلى أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن رأى العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني، وأن ترحيل الفلسطينيين من غزة هو ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التصريحات في سياق الفيديو.