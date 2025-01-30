حقيقة صرف زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 1500 ريال بأمر ملكي

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أحمد جودة - القاهرة - ترددت على صفحات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، أنباء بصرف زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 1500 ريال ضمن دفعة فبراير 2025، حيث يعتبر راتب التقاعد من الأمور الهامة، التي تشغل بال المتقاعدين، إذ يترقبون أي تغييرات قد تُحسن من أوضاعهم المعيشية وسط ارتفاع تكاليف الحياة؛ ومن خلال المقال سنوضح كافة الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، وخطوات الاستعلام عن الرواتب، بالإضافة إلى موعد نزول راتب التقاعد لشهر فبراير.

حقيقة صرف زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 1500 ريال

انتشرت خلال الفترة الماضية، العديد من الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي حول زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 1500 ريال ضمن دفعة فبراير 2025،، وقد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة وأنها مجرد شائعات، مؤكدة أنه في حالة اتخاذ أي قرار رسمي بزيادة الرواتب، سيتم الإعلان عنه بوضوح عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وناشدت الحكومة السعودية، المواطنين على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة، مثل الصفحة الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2025

أوضحت الهيئة العامة للتامينات، أنه يمكن للمتقاعد الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر فبراير بشكل إلكتروني عبر المنصة الرسمية له، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتوجه المتقاعد إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ومن الصفحة الرئيسية، الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”. يتعين على المتقاعد كتابة بيانات تسجيل الدخول المطلوبة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور. ومن ثم النقر على خيار “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين” من بين الخدمات المتاحة. وبعد ذلك يقوم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك الرقم الوطني ورقم الحساب البنكي إذا طُلب. يجب التأكد من البيانات التي تمّ ادخلها قبل تقديم الطلب. وفي الختام، يقوم بالنقر على زر “استعلام” للحصول على تفاصيل الراتب وموعد الصرف.

موعد صرف الرواتب

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن موعد صرف رواتب المتقاعدين يكون في العادة في بداية كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025، ويأتي ذلك لأن أول أيام شهر فبراير 2025 يوافق يوم السبت، وهو يوم عطلة رسمية في المملكة.

ويُعد راتب التقاعد دعمًا ماليًا تقدمه الحكومة السعودية للمتقاعدين من العسكريين والمدنيين على حد سواء، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي قد يواجهها هؤلاء المواطنين بعد التقاعد، وتستهدف هذه الرواتب تحسين مستوى الحياة للمتقاعدين وتوفير مصدر دخل ثابت لهم بعد انتهاء خدمتهم في القطاعين العام والخاص.