المتحدة تعلن عن بوسترات مسلسل لام شمسية قبل عرضه فى رمضان 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 09:34 مساءً - نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوسترات مسلسل لام شمسية، بطولة أمينة خليل، المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك 2025.

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسة في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.

امينة خليل بالحجاب في بوستر مسلسل لام شمسية امينة خليل بالحجاب في بوستر مسلسل لام شمسية

احمد السعدني من مسلسل لام شمسية احمد السعدني من مسلسل لام شمسية

يسرا اللوزي من مسلسل لام شمسية يسرا اللوزي من مسلسل لام شمسية