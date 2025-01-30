ماس كهربائي في مطار الأقصر وتصاعد دخان من صالة السفر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 09:33 مساءً - أعلنت وزارة الطيران المدني، تفاصيل وقوع ماس كهربائي داخل مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس.

قالت وزارة الطيران المدني: "توضح وزارة الطيران المدني أنه في ضوء ما شهده مطار الأقصر الدولي مساء اليوم من تصاعد دخان بصالة السفر الدولي بالمطار بسبب حدوث ماس كهربائى في بطاريات منظم التيار الاحتياطى".

قامت على الفور قوات الحماية المدنية ورجال الأمن والسلامة بالسيطرة على هذا الموقف دون حدوث أي إصابات أو تلفيات، وتم بسرعة عالية اتباع كافة التدابير الاحترازية اللازمة والمطبقة في مثل هذه الحالات الطارئة.

هذا وقد تم بشكل فوري وسريع إخلاء الصالة من الركاب ونقلهم إلى صالة أخرى لضمان سلامتهم حيث تم السيطرة على هذا الموقف العارض والإنتهاء من تداعياته وإخماد الدخان الناشب عنه وتطبيق كافة معايير السلامة والأمن المتبعة في هذا الشأن دون أى تأثير على العمليات التشغيليه داخل المطار وعوده الحركه بشكل طبيعى.

هذا وتؤكد الوزارة أنه جارى التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع هذا الحدث الطارئ.