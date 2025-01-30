رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد المركز الدولي للأشعة بالشارقة للاطلاع على أحدث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 08:26 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد الجناح المصري بمعرض آراب هيلث 2025 ويلتقي ممثلي الشركات المصرية المشاركة بالجناح.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: سنطلق خلال هذا العام عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي تعزز دقة التشخيص بنسبة تفوق 90% وستسهم في تطوير جودة الخدمات الصحية بمصر.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد اجتماعات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية ويؤكد: التعاون مع الشركات العالمية يعزز قدرات منظومة التأمين الصحي الشامل ويرتقي بجودة الخدمات الطبية في مصر.

ختامًا للمشاركة بفعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي (Arab Health 2025) في دبي..

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة تفقدية إلى المركز الدولي للأشعة بالشارقة، للاطلاع على أحدث الحلول التكنولوجية في التشخيص الطبي.

كما تفقد الدكتور أحمد السبكي الجناح المصري المشارك بمعرض آراب هيلث 2025، حيث التقى ممثلي الشركات المصرية المشاركة، واطلع على أحدث الابتكارات في مجالات التكنولوجيا الصحية والتشخيص الطبي المتقدم، مشيدًا بمستوى المشاركة المصرية في المعرض، والتي تعكس تطور قطاع الصناعات الطبية والتكنولوجية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل على إطلاق عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، والتي ستسهم في تعزيز دقة التشخيص الطبي بنسبة تفوق 90%، مما يساعد في تحسين جودة الخدمات الصحية بمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى أحدث الحلول التكنولوجية لدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد السبكي سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الصحية، وذلك لتعزيز التعاون في التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتشخيص الطبي المتقدم، مشددًا على أن التعاون مع الشركات العالمية يعزز من قدرات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويرتقي بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مصر، كما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.