بعد قليل.. الأهلي يُلمّح للإعلان عن ضم بن شرقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 07:30 مساءً - نشر النادي الأهلي عبر صفحاته الرسمية على الفيس بوك شعار لأقتراب إعلان صفقة جديدة ستكون هي المغربي أشرف بن شرقي الذي أتم النادي التعاقد معه خلال الساعات الماضية.

وتفاعل جمهور الأهلي مع إشعار الأهلي الذي يُعد بمثابة "سرينة" تمهيداً لإعلان صفقة بن شرقي الذي فسخ عقده مع نادي الريان القطري مؤخراً.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي بعد قليل عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري ، وأعلن نادي الريان القطري أمس الأربعاء عن فسخ التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "إكس".

وقال نادي الريان القطري في بيان مقتضب، "توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي".

ورغم تحفّظ إدارة الريان على رحيل بن شرقي في البداية، إلا أن اللاعب المغربي مازال يواصل الضغط على الإدارة القطرية لفسخ عقده حتى يتم قيده في قائمة الأهلي الافريقية قبل غلق باب الانتقالات الشتوية يوم 31 يناير الجاري.

وأتم الأهلي أربعة صفقات حتى الأن ، ثلاثة منها إنتقلت في يناير الجاري وهي السلوفيني جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا ، بجانب محمود حسن تريزيجيه الذي سينتقل للأهلي نهاية الموسم الجاري.

وتم فسخ عقد المغربي أشرف بن شرقي مع الريان القطري، قبل 6 أشهر على نهاية عقده المقرر له يونيو المقبل ، وانضم أشرف بن شرقي إلي صفوف الريان القطري في 13 سبتمبر 2023، قادمًا من الجزيرة الإماراتي في هذا التوقيت..نستعرض لكم مشوار أشرف بن شرقي مع الريان بعد فسخ عقده كالتالي:

44 مباراة

18 هدفًا

12 تمريرة حاسمة

16 خسارة

22 انتصارا

6 تعادلات