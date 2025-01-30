أحمد عبد القادر يسجل هدف فوز قطر ضد الشمال فى الدوري القطري.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 06:32 مساءً - نجح احمد عبد القادر لاعب منتخب مصر وقطر القطري في قيادة فريقه لخطف الفوز من الشمال بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سحيم بن حمد ضمن منافسات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري القطري.

قطر ضد الشمال

تقدم فريق قطر في الشوط الأول عن طريق عطاء محمد في الدقيقة 45+3 بهدف من صناعة احمد عبد القادر وتعرض بوبكر سيك لاعب الشمال للطرد في الدقيقة 38، ولكن الشوط الثاني سيطر فريق الشمال وأضاع لاعبوه العديد من الفرص حتي نجح الجزائري بغداد بونجاح من ادراك التعادل لفريق الشمال في الدقيقة 82 من ركلة جزاء ، وفي الدقيقة 90 + 10 ينجح احمد عبد القادر في احراز هدف الفوز لفريق قطر من ركلة جزاء معلنا فوز فريقه 2-1.

ترتيب الدوري القطري

بهذه النتيجة ارتقى فريق قطر للمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 16 نقطة ، فيما احتل فريق الشمال المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وتواجد كل من المصرى أحمد عبد القادر والجنوب أفريقي بيرسي تاو ضمن التشكيل الأساسي لفريق قطر فى المباراة.