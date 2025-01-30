بيت العائلة المصرية يدعو المجتمع الدولى لدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى ورفض التهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 06:32 مساءً - أعلن بيت العائلة المصرية أنه يثمن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تُؤكد موقف الدولة المصرية، حكومةً وشعبًا، الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لما يمثله ذلك من ظلم جسيم لهم، وإهدار للقضية الفلسطينية.

ويُؤكد بيت العائلة المصرية على أهمية الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وحماية الأراضى التى ارتوت بدماء أبنائها دفاعًا عن أمنها واستقرارها.

ويدعو بيت العائلة المصرية المجتمع الدولى إلى دعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، وبذل قصارى الجهد لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.