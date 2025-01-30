نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 كليات بعين شمس تحقق المراكز الأولى في مبادرة 100 يوم رياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتى تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطن من خلال برامج متنوعة تركز على التعليم، والصحة، والرياضة، وتحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اختتمت فعاليات «مبادرة ١٠٠ يوم رياضة» لطلاب الجامعة في مسابقة الكرة الطائرة وتنس الطاولة طلبة وطالبات.

جاءت المباريات على ملاعب المدينة الجامعية طلبة وتحت الإشراف الاداري لقطاع التعليم والطلاب الاستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب - ادارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وجاءت نتائج الكرة الطائرة طالبات حصلت على المركز الأول كليه الهندسة وحصلت على المركز الثاني كليه التجارة وجاءت كلية الاداب في المركز الثالث بينما جاءت نتائج الكرة الطائرة طلبه في المركز الأول كليه الحقوق وفي المركز الثاني كليه التجارة وحصدت المركز الثالث كليه الهندسة.

وجاءت نتائج تنس الطاوله طلبه حيث حقق المركز الأول الطالب طارق عبد الرازق بكليه التجاره فيما حصد المركز الثاني الطالب فادي صمويل بكليه الهندسه وحقق المركز الثالث الطالب يوسف احمد بكليه الهندسه

وجاءت نتيجة تنس الطاولة طالبات حصول الطالبة منه الله طارق كليه الهندسه على المركز الأول وحصدت المركز الثاني الطالبة روان زكريا بكليه الالسن وحقق المركز الثالث الطالبة فرح احمد احمد بكليه الهندسه

وجاءت نتائج كرة القدم الكبير ال 11 كالتالي حيث حصدت كلية التجارة المركز الأول وكليه الحقوق المركز الثاني وجاءت كليه الآداب في المركز الثالث بينما جاءت كليه الهندسة في المركز الرابع على ان تستكمل باقي فعاليات المبادره خلال الفصل الدراسي الثاني