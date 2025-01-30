نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "الوطنية للانتخابات" يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الأردني (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

ورحب القاضي حازم بدوي بالوفد الأردني، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس التعاون المستمر بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات الانتخابية. وخلال اللقاء، استعرض الوفد الزائر عرضًا تقديميًا حول الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، نشأتها، استقلاليتها، وآليات عملها، بالإضافة إلى الاستحقاقات الدستورية التي أدارتها.

من جانبه، أشاد المهندس موسى المعايطة بالتجربة الانتخابية المصرية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئتين لما يخدم تطوير النظم الانتخابية في البلدين.