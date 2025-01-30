بروتوكول تعاون بين الخارجية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 03:31 مساءً - وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن بالخارج وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

يهدف البروتوكول إلى تعريف أبناء الوطن بالخارج بالحضارة المصرية وتاريخها وثقافتها وقيمها المجتمعية وكذلك تنظيم ندوات ومعسكرات وورش عمل وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات والإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وألقى اللواء أح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، كلمة أكد خلالها الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية للشباب المصري بالخارج

من جانبه ، أعرب السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، عن سعادته بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكداً حرص أجهزة الدولة المختلفة على التنسيق فيما بينها للاهتمام بأبنائنا في الخارج باعتبارهم مستقبل الوطن في قضاياه الداخلية والخارجية.