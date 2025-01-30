رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يعقد اجتماعات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 03:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع الشركات العالمية يعزز قدرات منظومة التأمين الصحي الشامل ويرتقي بجودة الخدمات الطبية في مصر

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: التحول الرقمي والابتكار الطبي على رأس أولويات الهيئة لتحقيق رؤية مصر 2030 في القطاع الصحي

رئيس هيئة الرعاية الصحية :تعزيز التعاون مع شركة Mindray لتطوير منظومة الأجهزة الطبية في مستشفيات الهيئة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع شركة Medtronic لتطبيق أحدث التقنيات في جراحات القلب والأوعية الدموية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: توقيع بروتوكول تعاون مع شركة Shalina لتعزيز الإمدادات الدوائية وضمان توافر الأدوية الأساسية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تعزيز التعاون مع شركة Pure Health لدعم التحول الرقمي وتحسين كفاءة نظم إدارة المستشفيات

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الصحية، الأجهزة الطبية، والذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab Health 2025) المنعقد في دبي، والذي يعد أحد أبرز المنصات العالمية لمناقشة أحدث الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال الاجتماعات، استعرض الدكتور أحمد السبكي سبل تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لدعم جهود الهيئة في تبني أحدث التقنيات الطبية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية في مصر وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الشراكات الدولية مع كبرى الشركات العالمية تُمثل ركيزة أساسية في استراتيجية هيئة الرعاية لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى نقل أحدث الابتكارات الطبية إلى مصر، وتوطين التكنولوجيا الصحية المتقدمة، بما يساهم في تعزيز كفاءة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحسين تجربة المرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي أن التحول الرقمي والابتكار الطبي يأتيان في مقدمة أولويات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى بناء نظام صحي متكامل يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة نظم إدارة المستشفيات، وتحسين تقديم الخدمات الطبية، ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي إطار جهود هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، عقد الدكتور أحمد السبكي اجتماعًا مع ممثلي شركة Mindray، المتخصصة في حلول الأجهزة الطبية والتشخيص المتقدم. وتم خلال الاجتماع بحث سبل إدخال أحدث تقنيات التصوير الطبي والتحليل المختبري إلى مستشفيات الهيئة، إلى جانب مناقشة تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التشخيص وتسريع تقديم الخدمات الطبية، بما يعزز كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

كما عقد الدكتور أحمد السبكي اجتماعًا مع شركة Medtronic، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التقنيات الطبية، حيث تناول الاجتماع مع ممثلي الشركة فرص التعاون في إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة لجراحات القلب والأوعية الدموية داخل مستشفيات الهيئة، وناقش الجانبان إمكانية تطبيق الحلول الذكية في هذا المجال، إضافة إلى تطوير الأجهزة المزروعة التي تسهم في تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتوفير أحدث الحلول العلاجية لمرضى القلب في مصر.

وفي خطوة تهدف إلى دعم استمرارية الإمدادات الدوائية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة Shalina، المتخصصة في صناعة وتوزيع الأدوية. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في المستشفيات التابعة للهيئة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد السبكي اجتماعًا مع شركة Pure Health، المتخصصة في تقديم حلول الإدارة الصحية الرقمية، وناقش الاجتماع فرص التعاون في تطوير نظم إدارة المستشفيات، وتحقيق تكامل البيانات الصحية، وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات الطبية، بهدف تحسين كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أحدث المعايير العالمية.