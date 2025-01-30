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أحمد جودة - القاهرة - تقلبات جوية مفاجأة في انتظار مصر.. تعرف على أحوال الطقس اليوم الخميس..الشتاء لم يكشف كل أسراره بعد.. تقلبات جوية مفاجئة في انتظار مصر..طقس غامض يسيطر الدفء نهارًا والبرودة ليلًا.

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مشهد متقلب لحالة الطقس اليوم، حيث يسود اعتدال في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما تزداد الأجواء دفئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومع ذلك، يخفي الليل وجهًا آخر، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد، خاصة في المناطق الداخلية، مما يزيد من فرص تشكل الصقيع على المزروعات.

الشبورة المائية.. خطر خفي يهدد السائقين

حذّرت الهيئة من انتشار كثيف للشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأكدت على ضرورة القيادة بحذر، وتقليل السرعة لتجنب الحوادث المفاجئة الناتجة عن ضعف الرؤية الأفقية.

أمطار متفرقة.. هل ستؤثر على يومك؟

في بعض المناطق الشمالية، تتوقع الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تمتد إلى بعض المناطق الساحلية والوجه البحري.

وعلى الرغم من أن الأمطار لن تكون غزيرة، إلا أنها قد تؤثر على حركة المشاة والمركبات، لذا يُنصح بأخذ الاحتياطات اللازمة.

حالة الطقس

ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

حيث أكد خبراء الطقس أن التقلبات الجوية مستمرة، مما يجعل من الضروري عدم التسرع في تخفيف الملابس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويُنصح بارتداء الملابس الثقيلة للحفاظ على الدفء، وتجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد الذي قد يؤدي إلى نزلات برد حادة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

/ القاهرة الكبرى: 22° نهارًا - 13° ليلًا.

/ الإسكندرية: 21° نهارًا - 10° ليلًا.

/ أسوان: 27° نهارًا - 13° ليلًا.

/ شرم الشيخ: 25° نهارًا - 17° ليلًا.

/ الأقصر: 26° نهارًا - 12° ليلًا.

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هل نحن أمام مفاجآت جوية جديدة؟

مع استمرار التقلبات الجوية، يظل السؤال مفتوحًا: هل يحمل الطقس مزيدًا من المفاجآت في الأيام القادمة؟

تابع التحديثات المستمرة لتكون على استعداد دائم لما قد تخبئه حالة الطقس اليوم.