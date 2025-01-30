مصر تعرب عن تعازيها للولايات المتحدة في ضحايا حادث تحطم طائرة بواشنطن

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب أمريكية في نهر بوتوماك، جراء اصطدامها بمروحية قرب مطار رونالد ريغان، فجر اليوم الخميس 30 يناير.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تؤكد مصر تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة، حكومةً وشعبًا، في هذا الحادث الأليم، معربةً عن صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم.